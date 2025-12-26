中国陝西省で新たに開業した高速鉄道の延安駅で記念撮影する乗客ら＝26日（新華社＝共同）【北京共同】中国陝西省の西安と延安を結ぶ高速鉄道が26日開業し、中国の高速鉄道の営業距離は5万キロを突破した。高速鉄道を運営する国有企業、中国国家鉄道集団が発表した。中国は2008年の初開通以来、全土に高速鉄道網を張り巡らせたが、建設後も需要が見込めず使用されない「幽霊駅」が各地で問題となり、ずさんな建設計画が批判され