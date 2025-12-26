【ソウル＝藤原聖大】暗号資産データを解析する米企業「チェイナリシス」は今月、北朝鮮ハッカーによる今年の暗号資産窃取の被害総額が過去最悪規模の２０億ドル（約３１００億円）相当だったとする報告書を公表した。前年比で５割増えており、北朝鮮によるサイバー攻撃の被害が深刻化している。報告書によると、今年は世界全体で盗まれた３４億ドル（約５３００億円）相当の暗号資産のうち、６割が北朝鮮による犯行だった。北