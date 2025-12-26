女子ダブルス2回戦プレーする松本麻佑（手前）と福島由紀組＝京王アリーナTOKYOバドミントンの全日本総合選手権第2日は26日、京王アリーナTOKYOで行われ、女子ダブルスで福島由紀（岐阜Bluvic）松本麻佑（ほねごり）組が初戦の2回戦を突破した。志田千陽（再春館製薬所）五十嵐有紗（BIPROGY）組も3回戦に進んだ。シングルス2回戦は女子の前回覇者の宮崎友花（ACTSAIKYO）や山口茜（再春館製薬所）、男子の奈良岡功大（NTT