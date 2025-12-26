ネクスコ東日本によりますと26日、上信越自動車道で雪による影響のため、午後2時半から通行止めが続ています。通行止めとなっているのは以下の区間です。上越高田IC⇒信州中野IC（上り線）長野IC⇒上越高田IC（下り線）通行止め解除の見込みは立っていません。また、高田河川国道事務所によりますと、国道18号の長野県長野市豊野町の大倉チェーン着脱所～新潟県妙高市「道の駅あらい」の間で、大雪による集中