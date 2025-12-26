2026年WBCに挑む日本代表メンバーのうち、8人が先行発表された。韓国メディア『OSEN』は「オオタニ投打兼業確定？WBC日本代表、オオタニ含む投手8人を先に公開…ヤマモトは未定」と題し、その顔触れに注目している。【写真】ド迫力の“開脚”も！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式日本代表を率いる井端弘和監督が12月26日、出場メンバー8人を発表した。すでに自身のSNSを通じてWBC出場意思を公開していた大谷翔平（ロサンゼル