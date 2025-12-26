嵐の公式Instagramが更新され、2006年にリリースされた「きっと大丈夫」のジャケット写真が公開された。懐かしさあふれるカットに、ファンから大きな反響が寄せられている。 【画像】嵐「きっと大丈夫」ジャケット写真／2000年代の嵐の個性あふれるヘアスタイル ■リラックスした表情で芝生に腰を下ろす嵐 公開された1枚目は、芝生が広がる屋外ロケーションで撮影されたショット。やわらかな自然光のなか、思い思い