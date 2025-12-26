NTTソルマーレが運営する総合電子書籍ストア「コミックシーモア」の人気オリジナル作品『ゆかりくんはギャップがずるい』(著者：あんどうまみ／シーモアコミックス)のTVドラマ化が決定した。本ドラマは2026年2月5日より毎週木曜21：25〜にTOKYO MX他で放送開始。また、TVerにて無料見逃し配信、FODにて見放題配信を行う。ドラマ化を記念して、原作コミックを1〜3巻無料＋4巻99%OFFで読めるキャンペーンや、あんどうまみ先生の直筆