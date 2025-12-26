岡宮来夢の初となるソロコンサート「KURUMU OKAMIYA 1st CONCERT『The Fanfare』」が、2026年9月26日・27日に大阪・梅田芸術劇場メインホール、10月3日〜5日に東京・日生劇場にて開催されることが決定した。【写真】岡宮来夢、カッコよすぎ！インタビュー撮りおろしショット岡宮来夢は、確かな歌唱力と演技力を武器に、ミュージカル『王家の紋章』『ファンタスティックス』『ロミオ＆ジュリエット』（主演）など数々の作品に