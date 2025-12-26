◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）＝１２月２６日、栗東トレセンダート重賞３勝のサンライズジパング（牡４歳、栗東・前川恭子厩舎、父キズナ）は栗東・坂路を６５秒９―１５秒９でキャンター調整。前川調教師は「リラックスしていい雰囲気でしたね」とうなずいた。また、４枠７番についても「あの辺の枠が良かったですし、すごく相性のいいジョッキーだと思う」と好感触だった。今回