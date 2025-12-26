来季Ｊ２に降格する湘南は２６日、Ｊ１の京都からＭＦ武田将平を完全移籍で獲得したと発表した。３１歳の武田は、流経大柏高から神奈川大を経て、岡山でプロキャリアをスタート。甲府、再び岡山を経て、京都に加入。Ｊ１通算７１試合２得点、Ｊ２通算１１３試合８得点の実績を持つ。湘南を通じ「地元（伊勢原市）出身で、昔から応援してサッカー選手という夢を持つきっかけになったこのクラブに加入することができうれしく思