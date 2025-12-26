カネヨリマサルが、2ndアルバム『ヒント』を2026年3月11日（水）にリリースすることを発表した。本作は、Prime Video CMソングとして話題になった「ぜんぶオーライ！」、道標ツアー初日にリリースされたライブチューン「RUN」、キュートでポップなラブソング「リボンをかけた恋心」に加え、ダウ90000の第七回演劇公演「ロマンス」に書き下ろされた「桃色ロマンス」を含む全10曲を収録するフルアルバムとなる。ジャケットなどは後日