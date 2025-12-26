楽天は２６日、後藤武敏前打撃コーチ（４５）が退団すると発表した。今季は１軍打撃コーチとしてスタートしたが、シーズン途中の６月に２軍打撃コーチへ配置転換。１０月に今季限りのコーチ退任とチームスタッフ就任が発表されていたが、退団することとなった。横浜高では元西武、レッドソックスの松坂大輔投手（４５）らと同期で、３年時の１９９８年に甲子園春夏連覇を達成。法大では２年春に三冠王を達成した。２００２年ド