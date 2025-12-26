Offo tokyoが、2026年1月7日(水)に配信シングル「イカサマ」をリリースする。本作は、11月よりスタートした5ヶ月連続配信リリースプロジェクト“イカサマ”の第3弾作品。制作の過程で生まれた数多くの良曲を「一つに絞れない」という想いから始まった本企画は、毎月異なる表情の楽曲を届けている。新曲「イカサマ」は、下北路地裏の空気感を鳴らした、Offo tokyo的ロックチューンに仕上がっている。リリース発表にあわせジャケット