元衆院議員の山尾志桜里氏が25日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、“全裸監督”として知られる村西とおる氏との2ショットを公開した。同日に配信された、花田紀凱（かずよし）氏が編集長を務めるYouTube「月刊Hanadaチャンネル」で初共演していた。 【写真】ナイスですね！異色すぎる組み合わせ村西監督と笑顔で2ショット 山尾氏は「花田編集長や村西監督が『保育園落ちた』のくだりを国会で引用した私に腹を立て