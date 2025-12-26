岡山市出初式一斉放水提供：岡山市消防局 防火・防災意識を高め、災害に強いまちづくりを目指し岡山市で2026年1月11日、消防の出初式が開かれます。 岡山市の消防局の職員と消防団の団員ら合わせて、約1100人が参加します。 岡山芸術創造劇場ハレノワ大劇場（北区表町3丁目）で行われる式典では大森雅夫市長の訓示や消防の御霊に黙祷が捧げられます。 岡山城と石山公園（北区丸の内2丁目）の会場では、岡山城を背