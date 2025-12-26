2025年、静岡県内のニュースの中で特に衝撃的だったのが、9月の竜巻被害です。あれから３か月、現地を再び歩くと着実に復興が進む一方で、依然として爪あとが深く残る場所もありました。被災地の「いま」を追いました。9月5日、台風15号の接近で、県内の広い範囲に線状降水帯が発生。県内では観測史上最大の降水量となった地点もありました。さらに、牧之原市から吉田町にかけて風速75メートルの国内最大級の竜巻が発