26日朝、長野県北安曇郡松川村の県道で車4台が絡む事故があり、事故で炎上した車に乗っていた1人が死亡しました。路面は凍結していて、炎上した車はスリップしたとみられています。警察や消防によりますと、26日午前7時ごろ、松川村の県道で軽四貨物車と大型クレーン車が正面衝突しました。さらに、事故を避けようとした中型トラックと軽トラックがぶつかり、合わせて4台が絡む事故となりました。軽四貨物車は炎上し、焼け跡