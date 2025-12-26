9月、牧之原市などで発生した国内最大級の竜巻が発生し、甚大な被害が出ました。こうした竜巻から命を守るために「竜巻の予測」は可能なのか、世界が注目する竜巻研究の最前線を取材してきました。竜巻発生件数が全国で5番目に多い静岡県。命を守るためには、事前避難が有効ですが、その竜巻予測の最前線は…（名古屋大・横浜国立大坪木和久 教授）「より高精度に竜巻の予測はリアルタイムにできる。まさに今そういったことがで