2009年に公開された『アバター』は、映画業界に大変革を巻き起こした。誰も見たことのない映像の美しさに「これからは3Dの時代だ！」と、多くのスタジオが公開を控える新作をこぞって3Dに変換。映画館のオープンが相次いでいた中国では、3Dではないスクリーンがほぼないような状況になった。【画像】『アバター』最新作の場面写真、3D映像が生み出される“意外な裏側”も…この記事の写真を見る（全7枚）© 2025 20th Centur