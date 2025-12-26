千葉市稲毛区で行列のできる平壌冷麺店を夫婦で営むムン・ヨンヒさん（34）は、北朝鮮のエリート階級出身だった。彼女は25歳の時、ひとりで脱北を果たし、その後韓国を経て日本で新たな生活を始めた。北朝鮮での暮らし、脱北の決断、そして日本での新たな人生について、彼女に詳しく話を聞いた。【衝撃画像】15歳で友人の母親の公開処刑を目撃したエリート階級出身の脱北女性ムンさんを見るムン・ヨンヒさん公開処刑を目撃し「こ