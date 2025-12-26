２６日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比４．０６ポイント（０．１０％）高の３９６３．６８ポイントポイントと８日続伸した。前日までの好地合いを継ぐ流れ。前場は売りが先行し、マイナス圏で取引を終えたものの、その後はもみ合う中で買い戻しが入り、上げ幅を次第に拡大した。根強い政策期待に加え、人民元高が引き続き相場を支えている。ただ上値は限定的。クリスマス休場で海外勢の参加が限ら