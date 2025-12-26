なにわ男子とWEST.が、26日に生放送するテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（後4：30〜後11：10）に出演した。【一覧】超豪華！『MステSUPER LIVE 2025』出演アーティスト全65組なにわ男子は「Never Romantic」、WEST.は「SOUTH WEST BEACH!!」を披露。パフォーマンス前のトークでは西畑大吾が「隣にいる小瀧望とは高校3年間同じクラスの同級生でした。放課後はよくたこ焼きとか食べに行ってま