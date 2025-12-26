アメリカのトランプ大統領は25日、西アフリカのナイジェリアで活動する過激派組織「イスラム国」に対し、アメリカ軍が攻撃を行ったと発表しました。トランプ大統領はSNSで、ナイジェリア北西部の過激派組織「イスラム国」に対し、「強力かつ致命的な攻撃を行った」と明らかにしました。理由について、「以前からキリスト教徒の虐殺をやめなければ地獄の報いを受けると警告していたが、今夜その報いが訪れた」と説明しています。ト