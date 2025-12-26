日本の来年度の防衛費が過去最大となるおよそ9兆円となったことについて、中国外務省の林剣報道官は「平和発展の道に背くものだ」と批判しました。日本政府はきょう、来年度予算案を閣議決定しました。防衛費が過去最大となる9兆353億円となったことについて、中国外務省の林剣報道官は「新政権発足以降、軍備増強の歩みが明らかに加速している」と主張。高市総理の台湾有事に関する答弁や政府高官による核保有発言、安保3文書の見