厚生労働省は２６日、全国約３０００か所の定点医療機関から１５〜２１日の１週間に報告されたインフルエンザの感染者数が、１医療機関あたり３２・７３人だったと発表した。前週（３６・９６人）の０・８９倍となり４週連続で減少した。都道府県別では、宮崎が９４・７５人と最多で、鹿児島が７６・５４人、福岡が６３・６９人で続いた。新型コロナウイルスの感染者数は、１医療機関あたり１・２４人で、前週（１・２１人）の