不倫関係にあった女性に他人の前科情報などを漏らしたとして、さいたま地検の35歳の男性検事が略式起訴されました。国家公務員法違反の罪で略式起訴されたのは、さいたま地検の阿南健人検事です。さいたま地検などによりますと、阿南検事は、静岡地検沼津支部で勤務していた去年、交際相手の女性に対し、女性が過去にトラブルになっていた相手に関する前科情報などが書かれた紙を手渡し、情報を漏らしたとされています。阿南検事に