モデルで女優の織田梨沙（30）が26日、インスタグラムを更新。第1子男児の出産を報告した。織田は「1＋1＝3先月、第一子となる男の子を出産しました！！母子ともに健康です」と第1子男児の出産を報告し、赤ちゃんの足の写真を公開。そして「これからもよろしくお願いします！！」と呼びかけた。織田は「コンフィデンスマンJPシリーズ」などに出演。今年2月、名古屋グランパスのMF椎橋慧也（28）と24年12月結婚したことが発表さ