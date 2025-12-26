お笑い芸人の中山功太（45）が26日、ニッポン放送「中川家ザ・ラジオショー」（金曜後1・00）に出演。漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」ファイナリストのめぞんについてコメントした。2番手で登場し、得点820点で最下位に終わっためぞん。ロックバンド・サンボマスターの名曲「世界はそれを愛と呼ぶんだぜ」を使ったネタに、中山は「サンボマスターも全然歌わんでいいと思いますし。全然歌わなくてよかったと思います