大雪などの影響で、交通に影響が出ています。日本航空は午後3時現在、新千歳空港や出雲空港をきょう（26日）発着する便を中心に、38便の欠航を決めました。およそ3800人に影響が出るということです。また、全日空も午後4時半現在で、きょうの22便の欠航を決めていて、およそ2100人に影響が出るということです。現時点で欠航が決まっていない便でも今後、欠航となる可能性があるため、航空各社は最新の運航状況に注意するよう呼びか