動物園の駐車場で男性職員がクマに襲われました。26日午前8時ごろ、「秋田市大森山動物園」の駐車場で50代の男性職員がクマに襲われました。男性はクマに右肩をかまれたほか、右脇腹や顔などにけがをし、市内の病院に搬送されました。会話ができる状態だったということです。クマの体長はおよそ80cmで、近くを通った車の運転手が逃げるクマの姿を目撃しています。秋田県内で12月にクマによる人身被害が発生したのは2020年以降では