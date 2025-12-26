東京の駅も「インターホン対応」西武鉄道は2025年12月25日、新宿線などの一部駅の営業体制を変更すると発表しました。 【路線図】新宿線の「インターホン対応になる駅」次の駅が、インターホンで駅係員が対応する「遠隔対応駅」へと移行します。●2026年2月3日（火）から新宿線 東伏見・西武柳沢（いずれも西東京市）・久米川（東村山市）西武園線 西武園（東村山市）●2026年2月5日（木） 初電車から新宿線 入曽（狭山市）