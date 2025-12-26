秋田市出身の脚本家、内館牧子さんが今月17日に急性の心不全で亡くなりました。77歳でした。内館牧子さんは、秋田市生まれの東京育ちで、大学卒業後に一般企業に勤めた後、脚本家になりました。連続テレビ小説「ひらり」や大河ドラマ「毛利元就」など数々のヒット作を手がけ、2011年には世界の優れたテレビ番組を表彰するモンテカルロ・テレビ祭で最優秀作品賞に輝きました。2000年には女性で初めての横綱審議委員に就任し、相撲界