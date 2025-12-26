ラーメン、寿司、蕎麦、フレンチにイタリアン。お取り寄せであれもこれもと、2025年もいろんなご飯を食べまくりました。中でも編集やライターらスタッフがウヒョー！と声を上げるくらいおいしかったあの店のあのひと皿たち、ベスト10皿をあげていただきました。今回は『おとなの週末』編集・武内慎司によるザ・ベストグルメの紹介です。10．『小倉庵』たい焼き（あんこ）200円香ばしい生地×北海道産小豆使用のみずみずしい餡。ミ