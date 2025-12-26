５連覇を狙う帝京大学をはじめ、明治大学、早稲田大学、京都産業大学の４強がきまって、いよいよ佳境を迎えるラグビー大学選手権。一方で大学選手権での敗戦によって、大学ラグビーを終えた選手達のラグビーリーグワン入りが早くも発表されました１２月２６日（金）に、いち早く新加入選手を発表したのは、リーグワン屈指の強豪チーム、埼玉パナソニックワイルドナイツ。大学選手権の３回戦で早稲田大学に敗れた関東学院大学