ドジャース入団とともに、2年連続世界一に輝いた大谷翔平(C)Getty Images球団初のワールドシリーズ連覇を飾ったドジャース。くしくも大谷翔平が入団した2024年が起点となった。専門メディア『Dodger Blue』は現地時間12月25日、マックス・マンシーの証言を基にした記事を掲載。タイトルには「ショウヘイ・オオタニはすぐにドジャースの文化に溶け込んだ」と記されている。【写真】ワトソンさんが投稿した顔を寄せ合う大谷翔平夫