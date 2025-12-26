27日（土）は、強い冬型の気圧配置は西から次第に緩みますが、北日本への寒気の流れ込みは続く見込みです。このため、北日本では日本海側を中心に雪が降り、雷を伴ったり非常に強い風が吹いてふぶく所もあるでしょう。北日本では暴風雪に警戒し、大雪に注意・警戒してください。北陸では雪や雨が降り雷を伴う所もありそうです。海上や沿岸周辺では高波に警戒してください。東日本太平洋側の山沿いや内陸部では所によりにわか雪があ