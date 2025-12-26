わが子を頭のいい子に育てるにはどうすればいいのか。スタンフォード学習促進センターで責任者を務めるイザベル・C・ハウさんは「幼少期に友達と遊んだり取っ組み合いの喧嘩を十分にしなかった子は、人間関係の構築や挫折への対応が苦手になる研究結果がある」という――。※本稿は、イザベル・C・ハウ（著）、高山 真由美（翻訳）『自ら学ぶ子どもの育て方』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／~UserGI15