実家に帰ることが憂鬱に感じる「帰省ブルー」に陥る人はどのような人なのか。公認心理師の植原亮太さんは「嫌なら帰省をやめればいいのに、それでも帰省してしまう人たちは、親に対して無意識に『頑張ってしまう』人が多い」という――。※本稿で登場する事例は、プライバシーの観点から一部加工・修正しています。写真＝iStock.com／shih-wei※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／shih-wei■年末にかけて増える「帰省」の相