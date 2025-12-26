マネーフォワードは12月26日、連結会計システム「マネーフォワード クラウド連結会計」で、連結パッケージと連結仕訳の登録・更新・削除ができる更新系APIの提供を開始すると発表した。これにより、自社開発ツールや多様な会計システムとのデータ連携が可能となるほか、グループ決算におけるデータ収集と連結経営管理プロセスの自動化を推進し、業務効率化を支援する。○連結パッケージ各種などのAPI提供グループ各社で異なる会計