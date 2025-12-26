ニューストップ > スポーツニュース > 村上宗隆選手のホワイトソックス移籍は大正解!?【山本萩子の６−４−… 週プレNEWS 村上宗隆選手のホワイトソックス移籍は大正解!?【山本萩子の６−４−３を待ちわびて】第198回 2025年12月26日 17時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 村上宗隆のホワイトソックス入りが決まった ホームランが期待されていると筆者は指摘 球場風が強いため、それがどう働くかが見どころのひとつだという 記事を読む おすすめ記事 Ｂ１レバンガ北海道がＡ東京に連敗…ＳＧ富永啓生「最後まで勝つチャンスのある試合はできた」 2025年12月21日 18時32分 後藤啓介、伊藤涼太郎のFKから決勝弾をアシスト！ シント・トロイデンがメヘレンを下し3位浮上 2025年12月22日 7時4分 【大学ラグビー】天理大 早大に5点差惜敗 奮闘のSO上ノ坊主将「悔いなく力を出しきれました」 2025年12月21日 5時30分 松山英樹が尾崎将司さん追悼「深き驚きと悲しみ」 同組ラウンドも振り返る 2025年12月24日 17時52分 【阪神９Ｒ・ポインセチアＳ】初ダートの６番人気ロックターミガン逃げ切る 松山弘平騎手「しぶとく、強い競馬」 2025年12月20日 14時58分