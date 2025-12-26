ユニットコムは12月25日、「iiyama PC」ブランドにおけるノートPC新製品として、着脱式バッテリーを採用したモデルを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。iiyama PC、第13世代Coreプロセッサ搭載ノートPCに着脱式バッテリー採用モデル一般的なノートPCにはバッテリーの着脱に専門的な知識が必要な製品も多いが、外装を開けることなくツール不要でバッテリーを交換できるよう工夫した製品。バッテリーが経年