米菓の製造と販売を手がける「もち吉」は、2025年12月28日午後9時から、「もち吉ネット本店」にて福袋のオンライン予約受付を開始する。福袋は、あられ･せんべいを詰め合わせた重量約5.32kgの「壱万円 金の福袋」、あられ･せんべいのほか甘味も含む「三千円福袋」の2種。いずれもオンラインで予約を受け付ける。「壱万円 金の福袋」はオンライン限定で販売。「三千円福袋」は、2026年1月2日から、全国の直売店などで店頭販売も行う