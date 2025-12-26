中華そば専門チェーン「天下一品」は、公式オンラインショップにて「YEARどんぶり2025」の予約販売を開始した。「YEARどんぶり」は、2019年から毎年、1年の締めくくりとして販売している記念どんぶり。各年を象徴するデザインで作製しており、2024年は“楽しさと幸せの象徴”として「黄色」のどんぶりを販売した。2025年のテーマは「紡ぐ」「繋ぐ」。ファン向け企画「こってりビール部」や「お子様のおしごと体験」などで、顧客と