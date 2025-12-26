◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）＝１２月２６日、栗東トレセン２２年にイクイノックスが制した９番枠からスタートするダノンデサイル（牡４歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）は落ち着き十分に栗東・坂路を７４秒５―１９秒１で駆け抜けた。安田調教師は「レースに向けてなだめるための調整をしました」と説明。中間は冷静にレースへ向かうことを重視して調整されてきた。２