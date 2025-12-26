【学園アイドルマスター ESPRESTO-Sweet moment-姫崎莉波】 2026年1月28日より順次展開予定 BANDAI SPIRITSは、プライズフィギュア「学園アイドルマスター ESPRESTO-Sweet moment-姫崎莉波」を2026年1月28日より順次展開する。 本景品は「学園アイドルマスター」よりアイドル「姫崎莉波」をプライズフィギュア化。2025年2月のシーズンイベントで登場したハッピ&#1254