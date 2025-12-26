今月21日までの1週間に全国のスーパーで販売されたコメの平均価格は、5キロあたり4337円となり、過去最高値を更新しました。4000円台は16週連続で、農林水産省によるコメの需要見通しの誤まりを1つの要因に始まったコメ価格の高騰は、終わりを見通せぬまま、1年を終えることになります。一方、生産現場や専門家などからは卸や小売りで“コメ余り”も出ていることから、「年明け以降に値崩れし始めるのではないか」との見方も出てい