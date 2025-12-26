「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が２６日、ＴｉｋＴｏｋに新規動画を投稿。来年１月４日に東京ドームで行われる棚橋弘至の引退試合のチケット最前列１００万円の席を２枚購入したことを明かした。西村氏は毎週のようにスポーツ・エンタメへ足を運んでおり、「今一番楽しみにしている」のが、「ＷＲＥＳＴＬＥＫＩＮＧＤＯＭ２０ｉｎ東京ドーム