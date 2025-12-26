教員が女子児童らを盗撮し、交流サイト（SNS）のグループチャットで画像を共有したとされる事件で、名古屋地検は26日、神奈川県の施設で女児に自身の体を触らせるわいせつ行為をしたなどとして、不同意わいせつなどの罪で横浜市立小の元教諭小瀬村史也容疑者（37）＝同罪などで公判中＝を追起訴した。起訴は7回目。起訴状によると昨年9月〜今年6月、13歳未満の女児の下着を撮影し画像をグループに共有したほか、同じ女児に被告