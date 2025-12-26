高市政権が掲げる17の戦略分野のひとつ、造船業を再生するためのロードマップを政府が公表しました。2035年までに造船力を倍増することを目指します。【映像】船に乗る人ら日本の船舶の建造量は近年減少傾向が続き、2024年は907万総トンでした。日本の船主の需要を下回っていて、海外の造船所に頼らざるを得ない状況となっています。今回策定された「造船業再生ロードマップ」では2035年までに、1兆円規模の投資を実現し、い