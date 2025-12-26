1999年にリリースされた19（ジューク）の『あの紙ヒコーキ くもり空わって』。素朴なメロディと等身大の歌詞は、世代を越えて多くの人たちの支持を得た。あれから27年。時代が変わっても、聴かれ続ける名曲は、誰かの日常の中で静かに流れている。そんな楽曲の誕生秘話や当時の話を、元19のけんじこと岡平健治に聞いた。（前後編の前編） 【画像】トレードマークの金髪は現在も！46歳になったけん